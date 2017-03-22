Несколько озер Рязанской области находятся под охраной международного права

22 марта празднуется Всемирный день воды

Любой водоем – это всегда место притяжения для человека. Но что мы знаем про реки и озера, которые рядом с нами?

На территории национального парка «Мещерский» (находящегося сегодня под управлением ФГБУ «Национальный парк «Мещера» с центром во Владимирской области) расположены интереснейшие водоемы Центральной России.

Своеобразная «визитная карточка» нацпарка – река Пра и связанная с ней система Клепиковских озер. К системе Пры относят озера Дубовое, Святое (за пределами парка), Великое, Шагара, Лебединое, Ивановское, Чебукино, Мартыновское, Сокорево. Эти водоемы соединяются протоками, по которым можно добраться из одного в другое. Клепиковские озера достаточно обширны, самое крупное из них – Великое, имеет площадь более 20 квадратных километров.

Вся жизнь местных жителей с древних времен тесно связана с озерами. Важнейшим занятием населения было рыболовство. Один из символов Мещеры – рыбацкая лодка-долбленка, появившаяся задолго до нашей эры, которая до сих пор в ходу у здешних жителей. А на берегу озера Сокорево стоит село Стружаны, название которого напоминает о старинных деревянных судах – стругах. Во времена Петра I в селе располагались государевы верфи по производству стругов для первого русского флота.

Для исследователей природы Клепиковские озера примечательны тем, что здесь обитают редкие виды растений и животных. Эти места привлекают много водоплавающих птиц. Именно благодаря этому озера и пойма реки Пры в пределах национального парка «Мещерский» были включены в перечень 35-ти водно-болотных угодий России, которые находятся под охраной международного соглашения – Рамсарской конвенции.

Как рассказала научный сотрудник нацпарка «Мещера» Ангелина Заколдаева, в парке зарегистрировано более 200 видов птиц из 17 отрядов.

– В периоды миграций здесь держатся крупные стаи гусей, уток, лысух, цапель, куликов, чаек, крачек. Весной можно увидеть брачный танец большой поганки, турниры турухтанов. Если повезет, то можно увидеть выпей, семьи серых журавлей и большую белую цаплю. Вблизи водоемов держатся крупные хищные птицы, такие как орлан-белохвост, черный коршун, болотный лунь, – рассказала Ангелина Заколдаева.

Увидеть эту красоту своими глазами может каждый – национальный парк открыт для посещения, при условии соблюдения несложных правил поведения на особо охраняемой природной территории.

На снимках: рассвет на озере Великом; белокрылые крачки; река Пра; озеро Шагара; разлив; озеро Сокорево, вид на Успенский храм в с. Стружаны.

Автор фотографий – научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Мещера» Ангелина Заколдаева