Пенсионерам в Рязанской области напомнили: с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению

В Сапожковском районе состоялась встреча сотрудников Управления Пенсионного фонда РФ с пожилыми гражданами - пенсионерами и инвалидами

Специалисты Управления Пенсионного фонда РФ по Сапожковскому району организовали визит в стационарное отделение Сапожковского комплексного Центра социального обслуживания населения.

В текущем году есть много актуальных для пенсионеров, федеральных льготников и долгожителей в возрасте старше 80 лет тем. С 1 февраля текущего года на 5,4 процента выросли страховые пенсии неработающим пенсионерам, увеличились размеры ЕДВ федеральным льготникам и денежный эквивалент набора социальных услуг, с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионном обеспечению. Кроме того, важные темы - это проведённые и запланированные индексации, фиксированная выплата к страховой пенсии и пенсионные баллы, пенсия по потере кормильца, социальная пенсия, пособия по уходу и ежемесячные денежные выплаты.

Как сообщили в отделении ПФР по региону, во время встречи начальник отдела назначения, перерасчёта пенсии и оценки пенсионных прав Николай Шилкин затронул все эти темы, а также дал пожилым жителям Сапожковского района разъяснения по индивидуальным интересующим вопросам. Клиенты Центра социального обслуживания поблагодарили специалистов ПФР за визит, отметив актуальность и востребованность проведения подобных встреч.