Жилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской области

В обоих пожарах никто не пострадал

Сообщение о пожаре в совхозе «Фрунзенский» Михайловского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в десять часов вечера. Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, огнем поврежден жилой шлаковый дом с шиферной кровлей.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной команды поселка Трепольский.

Сообщение о пожаре в поселке Некрасово поступило сегодня в 00 часов 50 минут. Огнем повреждено складское бетонное здание. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.