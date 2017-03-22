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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 09:09
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Происшествия
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Жилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской области

В обоих пожарах никто не пострадал

Сообщение о пожаре в совхозе «Фрунзенский» Михайловского района поступило на пульт дежурного «01» вчера в десять часов вечера. Как информирует сайт главного управления МЧС России по региону, огнем поврежден жилой шлаковый дом с шиферной кровлей.

На пожар выезжали и принимали участие в тушении 3 пожарных автомобиля, 7 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 3 человека добровольной пожарной команды поселка Трепольский.

Сообщение о пожаре в поселке Некрасово поступило сегодня в 00 часов 50 минут. Огнем повреждено складское бетонное здание. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 4 пожарных автомобиля, 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.

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