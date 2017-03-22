За систематическое нарушения ПДД рязанских водителей коммерческого транспорта будут увольнять

Тему обсуждали на совещании в администрации Рязани

Анализ фактов нарушений Правил дорожного движения водителями коммерческого городского транспорта в феврале стал основной темой рабочего совещания, состоявшегося в администрации города. Представители управления транспорта, Управления государственного автодорожного надзора по Рязанской области и Управления ГИБДД УМВД России по области и коммерческих перевозчиков обсудили меры по укреплению транспортной дисциплины.

В частности, речь шла о том, чтобы направлять водителей на профессиональную переподготовку и контрольную сдачу теоретического экзамена в ГИБДД. Предполагается проводить и внеочередные инструктажи с водительским составом по проверке знаний Правил дорожного движения. Об этом сообщается на сайте администрации Рязани.

Руководителям предприятий коммерческого пассажирского транспорта в случае фиксации систематических нарушений ПДД со стороны их водителей рекомендовано привлекать виновных к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения.