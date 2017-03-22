Рязанцев приглашают почувствовать магию танца
29 – 30 апреля в областном центре пройдет III Межрегиональный фестиваль «FeelDanceMagic»
Его организатором выступает танцевальная студия «Dance Magic» при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области. Информация о фестивале размещена на сайте министерства.
Фестиваль «FeelDanceMagic – почувствуй магию танца…» проводится в номинациях «Эстрадный танец», «Народно-стилизованный танец», «Восточный танец» «Street Show», «Lady Styles Show», «Фристайл».
Заявки принимаются по электронной почте: feeldancemagic@mail.ru.
.