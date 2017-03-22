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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 09:32
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Культура
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Рязанцев приглашают почувствовать магию танца

29 – 30 апреля в областном центре пройдет III Межрегиональный фестиваль «FeelDanceMagic»

Его организатором выступает танцевальная студия «Dance Magic» при поддержке министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области. Информация о фестивале размещена на сайте министерства.

Фестиваль «FeelDanceMagic – почувствуй магию танца…» проводится в номинациях «Эстрадный танец», «Народно-стилизованный танец», «Восточный танец» «Street Show», «Lady Styles Show», «Фристайл».

Заявки принимаются по электронной почте: feeldancemagic@mail.ru.

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