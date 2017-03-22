Житель Рязанской области незаконно зарегистрировал в своем доме двух иностранцев

Как сообщает сайт УМВД России по области, сотрудники полиции и регионального УФСБ в ходе проверки населенных пунктов Ряжского района выявили, что 38-летний житель села Журавинка в своем доме фиктивно поставил на учет 53-летнюю и 17-летнюю гражданок Республики Молдова.

В отношении хозяина «резинового дома» возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ. Злоумышленнику грозит штраф в размере от ста до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3-х лет.