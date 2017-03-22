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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 10:45
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Общество
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В Рязанской области проводят проверку по факту ненадлежащего оказания медпомощи

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, в регионе проводится доследственная проверка по информации, распространенной в эфире одного из федеральных каналов о судьбе несовершеннолетней рязанки и ее малолетней дочери, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в июне 2016 года.

Как следует из сюжета, после ДТП несовершеннолетнюю доставили в медицинское учреждение с тяжелейшими травмами. Там ей не была оказана необходимая медицинская помощь, и, как впоследствии выяснилось, она со сложнейшим перелом была выписана домой.

Следователи проверят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям (бездействию) врачей.

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