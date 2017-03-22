В Рязанской области из-за паводка ушли под воду три низководных моста

Сайт главного управления МЧС России по области, со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщает, что за сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 5 сантиметров и составил 227 сантиметров от нулевой отметки гидрологического поста.

В районе населенного пункта Половское Спасского района уровень воды в реке Оке также понизился на 2 сантиметра и достиг отметки в 501 сантиметр.

В районе села Старая Рязань уровень воды понизился на 2 сантиметра, общий уровень составил 320 сантиметров.

На территории Касимова уровень воды понизился на 18 сантиметров и составил 344 сантиметра.

В районе поселка Елатьма уровень воды за сутки прибавился на 10 сантиметров, общий уровень составил 257 сантиметров, отмечается редкий ледоход

На реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды повысился на 3 сантиметра и составил 290 сантиметров, отмечается редкий ледоход.

На реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды повысился на 31 сантиметр и составил 267 сантиметров.

На реке Пет в селе Потапьево уровень воды повысился на 56 сантиметров и составил 379 сантиметров.

На реке Ранова села Троица уровень воды повысился на 41 сантиметр и составил 511 сантиметров.

На реке Верда в черте Скопина вода поднялась на 7 сантиметров и ее уровень составил 159 сантиметров.

На территории Рязанской области подтоплены 5 низководных мостов.

В Сапожковском районе в результате подъема воды в реке Пара произошло подтопление трех низководных мостов у деревни Красная Яблонька, деревни Ширино и Скит Свято-Данилова монастыря. Уровень воды над полотном мостов составляет 65, 50 и 60 сантиметров соответственно. Жизнеобеспечение населения не нарушено. Организована лодочная переправа через реку Пара.

В Старожиловском районе в результате подъема воды в реке Проня остается затопленым низководный мост у деревни Бутырки. Также затоплен мост через реку Ранова у населенного пункта Шелемишево Скопинского района.

В Рязанском районе в результате подъема воды в реке Ока произошло подтопление низководного участка дороги у населенных пунктов Коростово и Заокское.

Для контроля за обстановкой работают оперативные группы.

Фото Ольги Трофимовой