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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 11:01
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Происшествия
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Утром в Рязанской области легковушка столкнулась с автобусом

Пострадал человек

ДТП произошло сегодня утром на 2-м километре автомобильной дороги «Рязань - Спас-Клепики», сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о ДТП поступила на пульт дежурного «01» в 9.35. По уточненной информации, произошло столкновение двух автомобилей – «Лада Калина» и «КАвЗ-3270». Имеется пострадавший.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 спасательный автомобиль, 5 человек личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области.

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