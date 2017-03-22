Утром в Рязанской области легковушка столкнулась с автобусом

Пострадал человек

ДТП произошло сегодня утром на 2-м километре автомобильной дороги «Рязань - Спас-Клепики», сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о ДТП поступила на пульт дежурного «01» в 9.35. По уточненной информации, произошло столкновение двух автомобилей – «Лада Калина» и «КАвЗ-3270». Имеется пострадавший.

На ликвидацию последствий ДТП выезжали 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 спасательный автомобиль, 5 человек личного состава аварийно-спасательной службы Рязанской области.