Стихи на русском, арабском и французском языках прозвучали на рязанском фестивале поэзии

Во Всемирный день поэзии в Рязанской областной библиотеке имени Горького открылся III региональный фестиваль молодых поэтов «МУZА». Заявки на конкурс подали 60 литераторов и чтецов. Они могли выступить сразу в нескольких номинациях. Самой популярной стала «Авторская поэзия», на участие в ней подали заявки 47 человек.

В этом году конкурс расширил литературные границы и включил направления, посвященные зарубежной литературе и авторским произведениям на иностранном языке. Участие в этих номинациях задумывалось организаторами как подготовка к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов (Сочи, 2017 год), в котором будут подобные состязания.

Первый конкурсный день был посвящен художественному слову. Прослушивание состоялось по трем номинациям: «Живое слово» (декламация классической и современной литературы на русском языке), «Поэзия без границ» (художественное чтение на иностранном языке), «Поэтика перевода» (чтение собственного перевода иностранных авторов на русский язык).

Сегодня пройдет второй тур фестиваля, в котором будут соревноваться поэты со своими авторскими произведениями. После завершения всех номинаций состоится церемония награждения.