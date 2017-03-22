В Сасове Рязанской области отпраздновали «Книжкины именины»

Открытие Недели детской и юношеской книги состоялось в Центральной детской библиотеке. По итогам 2016 года звания самого активного читателя удостоены Мальцева Дарья, Струк Виктория, Кумпан Янина, Гурина Алена, Агеева Софья, Шелкунова Кристина, Дьяконова Карина, Ивлиев Андрей. На праздник чествования лучших читателей поздравить и вручить подарки пришла директор Сасовского ДК Елена Петровна Фролова. Она отметила, что, несмотря на то что мы живем в век компьютерных технологий, книга остается мощным фактором развития личности. Как и раньше, люди продолжают читать и начинают знакомиться с большим миром литературы с добрых детских книг. Также поздравила лучших читателей и вручила подарки руководитель молодежной администрации г. Сасово Елена Прихно.