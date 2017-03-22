Стали известны подробности ДТП в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня в 9.55 в районе села Шумашь произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Калина» и пассажирского автобуса.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Калина», двигаясь из Рязани в сторону Солотчи, совершил столкновение с автобусом, который был припаркован вдоль обочины. Пассажирский автобус остановился на обочине по всем правилам «Аварийной остановки» (с выставленным соответствующим знаком). Автобус был пустой.

В результате ДТП водитель «Калины» погиб на месте.

Сотрудники полиции работают на месте аварии. Все обстоятельства произошедшего уточняются.