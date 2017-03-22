Глава рязанского региона Николай Любимов находится с рабочей поездкой в Александро-Невском районе

Продолжается знакомство врио губернатора Николая Любимова с районами

Сегодня он посещает один из наиболее отдаленных и динамично развивающихся муниципалитетов - Александро-Невский район. Вместе с главой региона в районе вице-губернатор Сергей Филимонов и председатель областной Думы Аркадий Фомин.

Напомним, ранее глава региона побывал в Пронском и Рыбновском районах, оценил их потенциал, пообщался с руководством и местными жителями.

В районном центре Николай Любимов провел встречу с главой муниципалитета Владимиром Оводковым. Речь шла о текущем положении дел в районе, перспективах его развития. Глава района рассказал Николаю Любимову, что муниципалитет активно развивается. Возводятся социальные объекты, в их числе - несколько лет назад построенные детский сад и спорткомлекс. Аграрии наращивают урожайность зерновых, работают мегафермы, цеха по переработке сельхозпродукции.

Сейчас врио губернатора принимает участие в расширенном заседании Александро-Невской районной думы, где с отчетом о работе за прошлый год выступает глава муниципального образования.