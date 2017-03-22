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22.03.2017, 13:33
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Общество
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Жители Рязанской области из мести подожгли полицейский автомобиль

Злоумышленников арестовали

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе расследование установлено, что в Сараевском районе был совершен поджог автомобиля «УАЗ», принадлежащего инспектору ДПС.

В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в селе Кривское Сараевского района произошло возгорание автомобиля. При выезде на место происшествия было установлено, что загорелся автомобиль марки «УАЗ-3903», принадлежащий 33-летнему инспектору ДПС.

В ходе расследования рассматривалась версия о поджоге, причиной совершения которого могла быть служебная деятельность полицейского.

Сотрудники полиции установили и задержали причастных к поджогу граждан – жителей села Кривское в возрасте 32 и 34 лет. Злоумышленники ранее неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. 34-летний злоумышленник был лишен права управления транспортным средством за управление автомобилем в нетрезвом виде, а 32-летний злоумышленник был судим за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения (ст.246.1 УК РФ).

По данным следствия, 14 марта этого года в вечернее время двое жителей Сараевского района, действуя по предварительному сговору, используя легковоспламеняющуюся жидкость, совершили поджог автомобиля, принадлежащего инспектору ДПС ГИБДД. Мотивом совершения преступления послужила месть сотруднику полиции за осуществление им своей служебной деятельности.

Подозреваемые арестованы.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ. Проводится расследование.

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