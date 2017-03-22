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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 14:13
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Общество
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Рязанец – во главе Российской Академии наук

Исполняющим обязанности президента Российской академии наук (РАН) назначен ее вице-президент Валерий Козлов. Соответствующее распоряжение подписал действующий глава РАН Владимир Фортов, который в данный момент находится в больнице на обследовании. Об этом сообщили федеральные информационные агентства. Для жителей Рязанщины важен, думается, вот какой факт. Валерий Васильевич Козлов родился 1 января 1950 года в деревне Костыли Рязанской области. Сейчас это деревня Слободского сельского поселения Михайловского района.

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