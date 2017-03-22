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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 14:19
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Экономика
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В Рязани начали работу XXVIII строительный форум и специализированная выставка «Стройиндустрия-2017»

Выставка проводится под патронажем регионального правительства при участии профильных министерств и ведомств, а также Союза строителей Рязанской области. В форуме участвуют рязанские строительные организации, производители стройматериалов, работники проектных организаций, учебных заведений.

На открытии выставки заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин подчеркнул, что «Стройиндустрия» – самая крупная выставка в регионе, она ориентирована и на профессионалов, и на потребителей, и дает дополнительный импульс в развитии отрасли.

Выставка продлится два дня. В течение этого времени состоятся семинары, мастер-классы и презентации, выступления представителей различных фирм.

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