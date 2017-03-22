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22.03.2017, 14:53
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Спорт
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Финальный матч чемпионата Рязанской области по мини-футболу не состоялся

Сообщает главный судья соревнований Александр Корнеев: «Во время проходивших в рыбновском физкультурно-спортивном комплексе полуфинальных поединков чемпионата болельщики отметились хулиганской выходкой, и руководство ФСК отказало организаторам турнира провести полуфинальный и финальный матчи в назначенный срок в Рыбном. Главный финал состоится в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», завтра, 23 марта, начало – в 19.00».

«Золото» разыграют «Экология дома» и «Вятич» соперники, достойные друг друга – на предварительной стадии они одержали по три победы, удачно прошли 1/8 и ¼ финала, а в полуфинале с одинаковым счетом – 3:2 – «Экология дома» нанесла поражение «Автоимпорту», а «Вятич» переиграл команду «Квандо».

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