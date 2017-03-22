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22.03.2017, 14:54
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Спорт
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В очередном туре чемпионата Рязанской области по хоккею рыбновцы по очкам сравнялись с «Авангардом»

В матче единоличного лидера «Авангарда» из Рязанского района против шедшей второй команды «Рыбное» рыбновцам пришлось отыгрываться. Но после пропущенной шайбы они полностью завладели инициативой и четырежды наказали соперников. Две шайбы забросил Александр Нагайцев, отличились также Михаил Трофимов и Андрей Коршунов. В итоге – 4:1, рыбновцы по набранным очкам сравнялись с «авангардовцами», и вполне вероятно, что для выявления чемпиона области предстоит провести так называемый «золотой» матч. Но такой вариант возможен, если обе команды одинаково пройдут оставшуюся часть турнирной дистанции. Команде «Рыбное» предстоит встретиться с «ВДВ» и «Десантным училищем», «Авангард» сыграет с «Империей» и десантниками.

Остальные три матча минувшего тура завершились так: «Империя» – «ВДВ» – 8:2, «Ижевское» – «Десантное училище» – 3:15, «Поляны» – «Сокол» – 0:5. Спор бомбардиров возглавляет Артем Кикучс («Десантное училище»), забросивший 32 шайбы, следом идут Максим Колядин из «Авангарда» (28 шайб) и рыбновец Александр Нагайцев (21).

В ближайшем, предпоследнем, туре чемпионата 25 марта играют «ВДВ» и «Поляны» (начало – в 9.15), на следующий день встречаются «Империя» и «Авангард» (12.45), «Ижевское» и «Сокол» (14.30), «Десантное училище» и «Рыбное» (16.15). Все матчи проводятся в Рязани, во Дворце спорта «Олимпийский». Вход для болельщиков – свободный.

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