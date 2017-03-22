Областная общественно-политическая газета
23:48 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Жилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской областиНесколько озер Рязанской области находятся под охраной международного права Пенсионерам в Рязанской области напомнили: с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению За систематическое нарушения ПДД рязанских водителей коммерческого транспорта будут увольнятьРязанцев приглашают почувствовать магию танца
Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 15:20
Просмотров: 115
Общество
Версия для печати

Рязанский «Подрост» выявил лучших юных защитников воды и леса

Автор фото: Дмитрий Осинин | Рязанский «Подрост» выявил лучших юных защитников воды и леса
Фото: Дмитрий Осинин.

Рязанский областной детский эколого-биологический центр приурочил к 22 марта – Всемирному дню воды награждение победителей областного заочного юниорского лесного конкурса «Подрост» и конкурса работ старшеклассников по теме охраны и восстановлению водных ресурсов. В конкурсах приняли участие 64 школьника из многих муниципальных образований Рязанской области, а также педагоги дополнительного образования. Награды победителям вручали представители региональных министерств образования и природопользования.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:08
В Рязани горели два жилых дома
17:58
В Рязанской области стартует первый совместный выставочный проект музеев региона «Время. События. Люди»
17:49
Журналистов Рязанской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Многоликая Россия»
17:45
Спортсмены из Рязанской области завоевали 14 медалей всероссийских состязаний по восточному боевому единоборству
17:10
В Рязанской области туристов угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы