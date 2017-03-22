Рязанский «Подрост» выявил лучших юных защитников воды и леса

Рязанский областной детский эколого-биологический центр приурочил к 22 марта – Всемирному дню воды награждение победителей областного заочного юниорского лесного конкурса «Подрост» и конкурса работ старшеклассников по теме охраны и восстановлению водных ресурсов. В конкурсах приняли участие 64 школьника из многих муниципальных образований Рязанской области, а также педагоги дополнительного образования. Награды победителям вручали представители региональных министерств образования и природопользования.