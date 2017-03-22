Рязанцы могут помочь расширить возможности для развития детей

Родителей детей в возрасте от 4 лет приглашают принять участие в федеральном мониторинге, посвященном доступности дополнительного образования в субъектах Российской Федерации. Для этого нужно заполнить анкету: https://anketolog.ru/dostupnost_dop. Опрос проводится для того, чтобы выявить потребность в дополнительном образовании, особенно там, где оно слабо развито (малые города, сельская местность и т.п.). Основанием для анкетирования является Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», согласно которому к 2020 году необходимо обеспечить охват не менее 75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами.