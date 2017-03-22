Рязанские танцоры вернулись домой с победой

В Пскове состоялись Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта 2017», в котором приняли участие танцоры студии «Креатив» города Сасово. На турнир собралось более 2000 участников и зрителей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Эстонии, Республики Беларусь. Оценивали выступления спортсменов именитые судьи международного класса.

Федор Сафронов и Алина Асеева стали абсолютными чемпионами в категории юниоры 2 «Д» класс, а Сергей Микрюков и Анастасия Батькова (дебют пары) заняли 3 место (латина) и 4 место ( стандарт, юниоры 1 «Д» класс).