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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 16:15
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Культура
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Рязанские танцоры вернулись домой с победой

Рязанские танцоры вернулись домой с победой

В Пскове состоялись Международные соревнования по спортивным бальным танцам «Кубок Довмонта 2017», в котором приняли участие танцоры студии «Креатив» города Сасово. На турнир собралось более 2000 участников и зрителей из Псковской области, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижнего Новгорода, Эстонии, Республики Беларусь. Оценивали выступления спортсменов именитые судьи международного класса.

Федор Сафронов и Алина Асеева стали абсолютными чемпионами в категории юниоры 2 «Д» класс, а Сергей Микрюков и Анастасия Батькова (дебют пары) заняли 3 место (латина) и 4 место ( стандарт, юниоры 1 «Д» класс).

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