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22.03.2017, 16:35
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Здоровье
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Рязанские фтизиатры накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказали о ее результатах

Всемирная организация здравоохранения планирует резко снизить заболеваемость туберкулезом к 2030 году и победить палочку Коха к 2050-му. А пока каждый день в мире от этого заболевания умирают 4000 человек. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В преддверии него в Рязанском управлении Роспотребнадзора прошла пресс-конференция, в которой принял участие министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. За последние 4 года уровень заболеваемости туберкулезом на Рязанщине снизился почти на сорок процентов в результате регион занимает 13 место среди более чем восьмидесяти субъектов. В прошедшем году в области впервые за тридцать лет зафиксированы самые низкие эпидемиологические показатели по туберкулезу. Этому способствовал широкий охват населения флюорографией и тестами на туберкулез у детей. Профильный диспансер в областном центре имеет в своем распоряжении мощный томограф, при помощи которого исследуются легкие в скрытых случаях заболевания. Случаи заражения опасной болезнью периодически выявляются у трудовых мигрантов, прибывающих в регион. И как показывает практика, только меньшая часть из них готова лечиться, а «отказников» немедленно отправляют на родину.

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