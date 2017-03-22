Областная общественно-политическая газета
23:48 МСК
Среда
22 марта 2017 года
Выпуск № 50 (5337)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Пенсионерам в Рязанской области напомнили: с 1 апреля ожидается индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению Несколько озер Рязанской области находятся под охраной международного права За систематическое нарушения ПДД рязанских водителей коммерческого транспорта будут увольнятьЖилой дом и бетонный склад горели ночью в Михайловском районе Рязанской областиРязанцев приглашают почувствовать магию танца
Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 17:10
Просмотров: 73
Туризм
Версия для печати

В Рязанской области туристов угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью

В Рязанской области туристов угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью

В Татарском центре культуры и искусства им. Ахмеда Ишимбаева города Касимова встречали гостей из Москвы. Их приветствовал председатель татарской культурно-национальной автономии Ильдар Бикуев. Он рассказал им о создании Центра, об истории, культуре и быте касимовских татар, провел экскурсию по четырем залам. Музейная экспозиция – результат реализации проекта «По следам татарской истории: Касимовское ханство», получившего грант Министерства культуры Республики Татарстан.

Гостей интересовало всё, что связано с историей касимовских татар. Ильдар Динарович постарался ответить на все вопросы гостей. Кроме того, с экскурсантами провели мастер-класс по написанию арабской вязи. По завершению встречи их ждал вкусный ужин, который состоял из блюд национальной кухни татарского народа. В свою очередь гости оставили благодарственную запись в книге отзывов и обещали приехать на открытие памятника Сююн-Бике.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в ленте новостей:
18:08
В Рязани горели два жилых дома
17:58
В Рязанской области стартует первый совместный выставочный проект музеев региона «Время. События. Люди»
17:49
Журналистов Рязанской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Многоликая Россия»
17:45
Спортсмены из Рязанской области завоевали 14 медалей всероссийских состязаний по восточному боевому единоборству
16:53
Глава рязанского региона Николай Любимов ознакомился с аграрным сектором Александро-Невского района
Все новости Рязани и области за сегодня
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы