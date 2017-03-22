В Рязанской области туристов угостили блюдами татарской кухни и научили писать арабской вязью

В Татарском центре культуры и искусства им. Ахмеда Ишимбаева города Касимова встречали гостей из Москвы. Их приветствовал председатель татарской культурно-национальной автономии Ильдар Бикуев. Он рассказал им о создании Центра, об истории, культуре и быте касимовских татар, провел экскурсию по четырем залам. Музейная экспозиция – результат реализации проекта «По следам татарской истории: Касимовское ханство», получившего грант Министерства культуры Республики Татарстан.

Гостей интересовало всё, что связано с историей касимовских татар. Ильдар Динарович постарался ответить на все вопросы гостей. Кроме того, с экскурсантами провели мастер-класс по написанию арабской вязи. По завершению встречи их ждал вкусный ужин, который состоял из блюд национальной кухни татарского народа. В свою очередь гости оставили благодарственную запись в книге отзывов и обещали приехать на открытие памятника Сююн-Бике.