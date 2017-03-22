Спортсмены из Рязанской области завоевали 14 медалей всероссийских состязаний по восточному боевому единоборству

Как сообщает сайт правительства области, в Москве в течение двух дней прошли Кубок России и Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству в дисциплине «Кобудо». В состязаниях приняли участие представители рязанской спортшколы «Олимпиец». Они завоевали 5 золотых, 1 серебряную и 8 бронзовых наград. По итогам Кубка России в своих возрастных группах и категориях первые места заняли Василий Гайдуков, Георгий Фролов и Александр Волков, «бронза» у Александра Волкова и Татьяны Минаевой. По результатам Всероссийских соревнований золотой и серебряной медалей удостоен Олег Гункин. Бронзовыми призерами стали Евгений Гришин, Дмитрий Улькин и Архип Татанов.

Спортсмены тренируются под руководством Владислава Мириманяна и Станислава Мириманяна.