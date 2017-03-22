Журналистов Рязанской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Многоликая Россия»

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям Татарстана сообщает, что начался прием заявок на Х Всероссийский открытый журналистский конкурс «Многоликая Россия». Он проводится с целью популяризации и сохранения лучших традиций и обычаев народов, проживающих на территории Российской Федерации. В нем могут принять участие редакции средств массовой информации РФ, зарегистрированные в установленном порядке.

Прием заявок и работ продлится до 1 августа этого года. Направлять работы и заявки необходимо по адресу: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2, 6 этаж, 7 кабинет, отдел СМИ, e-mail: mnogolikaya2017@mail.ru, тел.: 8 (843) 570-31-12. Положение конкурса размещено на сайте http://tatmedia.tatarstan.ru/.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в сентябре в Казани.