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22.03.2017, 17:58
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Культура
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В Рязанской области стартует первый совместный выставочный проект музеев региона «Время. События. Люди»

Как сообщает сайт правительства области, завтра в 15.00 в Рязанском Музее молодежного движения откроется первый совместный выставочный проект музеев региона «Время. События. Люди». Проект направлен на формирование у жителей и гостей региона целостного и всестороннего представления об историко-культурном наследии Рязанской области и дает возможность продемонстрировать в единой экспозиции уникальные предметы из разных коллекций музеев.

В течение этого года в рамках проекта будут представлены три тематические выставки. С 23 марта по 19 мая пройдет выставка «Наши земляки», посвященная выдающимся уроженцам Рязанской области. С 25 мая по 20 октября – выставка «Традиции. Обычаи. Ремесла», раскрывающая самобытность культурного наследия края. С 26 октября по 29 декабря состоится выставка «К 100-летию революции 1917 года».

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