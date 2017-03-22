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Главная страница / Новости Рязани и области
22.03.2017, 18:08
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Происшествия
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В Рязани горели два жилых дома

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Школьной в поселке Солотча поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 14.10. в пожаре сгорел одноэтажный деревянный жилой дом. Двухэтажный кирпичный дом поврежден огнем. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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