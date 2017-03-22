В Рязани горели два жилых дома

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Школьной в поселке Солотча поступило на пульт дежурного «01» сегодня в 14.10. в пожаре сгорел одноэтажный деревянный жилой дом. Двухэтажный кирпичный дом поврежден огнем. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 5 пожарных автомобилей, 15 человек личного состава Государственной противопожарной службы.