В Рязани обсудили вопросы трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья

В Рязанском политехническом колледже прошло заседание региональной комиссии по вопросам среднего профессионального образования, которое провела заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Как сообщает сайт областного правительства, в работе комиссии приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, депутаты Рязанской областной Думы, представители учреждений высшего и среднего профессионального образования, общественных организаций.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки в ссузах специалистов, востребованных на рынке труда, формирования перечня наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей «ТОП-РЕГИОН», организации работы по обеспечению занятости выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, речь шла о перспективах развития движения WorldSkills Russia в Рязанской области.

Елена Буняшина обозначила ряд задач, направленных на развитие среднего профессионального образования в регионе и повышение качества подготовки кадров.