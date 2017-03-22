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22.03.2017, 20:38
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Общество
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В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани начала работу методическая школа учителей-словесников ЦФО
Фото: Дмитрий Осинин.

В Рязанской области реализуется социально значимый проект "Методический год словесников Центральной России: вместе сохраняем культурное и образовательное пространство, делимся опытом, отвечаем на вызовы времени". В рамках проекта в областной библиотеке имени Горького открылась Методическая школа учителей-словесников. В ней принимают участие члены Ассоциации учителей русского языка и литературы, Всероссийского педагогического собрания, всего около 150 человек из 26 регионов. Все они собрались в Рязани, чтобы обсудить культурно-образовательное пространство Центральной России.

На пленарном заседании от имени временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова, участников Методической школы приветствовала заместитель председателя правительства Елена Буняшина.

- Вы затрагиваете серьезные темы, потому что знание русского языка, изучение отечественной литературы - это остров нашего государства, - отметила Елена Буняшина.

По словам министра образования области Ольги Щетинкиной, сегодня важно обмениваться опытом, находить новые идеи, связанные с проблемами русского языка и литературы.

- Поиски ответов на вопросы, которые нас волнуют, определяют развитие педагога, рост знаний его учеников, понимание важности той миссии, которую мы как учителя выполняем на земле. Сохранение традиций родного языка и литературы это государственная задача, которая обеспечивает безопасность нашего государства сегодня, развитие его культуры, - говорит Ольга Щетинкина.

Методическая школа будет работать в течение трех дней. В программе проведение мастер-классов учителей-словесников рязанских школ, работа секций, различные экскурсии, в том числе в государственный музей-заповедник Сергея Есенина в Константиново, где 24 марта состоится подведение итогов работы Методической школы.

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