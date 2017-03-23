Послушать и услышать

В Рязани открылся Межрегиональный фестиваль поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник»

Всемирный день человека с синдромом Дауна отмечается 21 марта. Именно к этому приурочено открытие Второго межрегионального фестиваля поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья «Подснежник».

В его рамках в фойе кинотеатра «Люксор» в ТЦ «Круиз» состоялась презентация фотовыставки «Дети солнца – дети дождя». Ее главные герои – дети с синдромом Дауна и их родители.

Один из организаторов фестиваля «Подснежник», руководитель ресурсного центра «Навигатор будущего» Наталья Барышова отметила, что подобная выставка на время проведения фестиваля расположится и в Рязанской областной филармонии.

На открытии «Подснежника» побывали заместитель главы администрации города Рязани Лариса Крохалева и заместитель министра образования Рязанской области Александр Кирьянов. Они обратили внимание на то, что в программе двенадцатидневного фестиваля запланированы не только развлекательные моменты, но и серьезные разговоры, и обмен опытом со специалистами из других регионов.

В рамках открытия фестиваля все желающие смогли посмотреть в кинотеатре «Люксор» короткометражный фильм «46/47» (Германия) и документальный фильм «Я – Пакитан!» (Россия).

В течение двух недель в Рязани будут проходить научно-практическая конференция, фотовыставка, просмотр фильмов, интернет-флешмобы, вебинары и концерт. Высококвалифицированные специалисты-практики различных ведомств, ведущие мастер-классов и семинаров из Рязани, Рязанской области, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы расскажут о новейших методиках, обменяются опытом. Это необходимо для того, чтобы эффективнее помогать «особенным» людям в их развитии.

В последний день фестиваля, 2 апреля, во Всемирный день информирования об аутизме, планируется провести благотворительный концерт в ТЦ «Премьер», ярмарку хенд-мейда и мастер-классы.

Организаторы фестиваля «Подснежник» – ресурсный центр «Навигатор будущего», региональная общественная организация помощи детям-инвалидам «Свой путь», региональная общественная организация поддержки людей-инвалидов с синдромом Дауна и их семей «Добрые сердца», научно-образовательный центр практической психологии РГУ им. С.А. Есенина, автономная некоммерческая организация поддержки семьи и детства «ПроДетство», Рязанский областной центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.