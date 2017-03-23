Вырастить художников

Рязанский живописец получил награду МВД России за творческую работу с детьми

Живописец и педагог, лауреат премии ЦФО I степени Владимир Янаки был удостоен знака «За содействие МВД России». Соответствующий приказ от 14 февраля 2017 года №125 издал министр МВД России, генерал полиции РФ Владимир Колокольцев. Награждение состоялось в торжественной обстановке в здании УМВД России по Рязанской области.

Владимир Викторович сотрудничает с областным управлением МВД уже несколько лет и участвует в культурных мероприятиях ведомства. В частности, живописец проводил творческие встречи в оздоровительном лагере «Орбита», где отдыхают дети сотрудников УМВД. «На эти занятия приходило по 150 – 200 ребят. Я рассказывал им о живописи, показывал презентации на большом экране. Также у нас были уроки рисования, где все могли потренировать свои навыки. А после встречи я по памяти, за час-полтора писал пейзаж маслом, объясняя последовательность действий», – поделился Янаки. В подарок юные художники получали сувениры с репродукциями картин автора. Такую работу художник ведет уже более четырех лет.

Владимир Янаки – выпускник Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова, член Союза художников России. Обладатель множества наград областного и всероссийского значения. Премию ЦФО живописец получил за цикл «Русский Север». Владимир Викторович – из семьи военных: его прадед – герой Гражданской войны, дед и бабушка – ветераны Великой Отечественной войны, отец – полковник ВДВ, участник миротворческой операции в Косово в 2000 – 2001 гг.