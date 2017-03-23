Сюрпризы от лучших

В финале тридцатого фестиваля танца «Черный кот» выступят обладатели Гран-при прошлых лет

Танцевальные коллективы «Стиль» (Санкт-Петербург), «Дис-Танцы-Я» (Калуга) и «Огни» (Щацк) покажут свои номера вне конкурса. Эти артисты успели запомниться и полюбиться и рязанскому зрителю, и жюри, рассказали директор рязанского Дворца молодежи, президент фестиваля «Черный кот» Николай Плетнев и министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова.

В честь круглой даты организаторы пообещали устроить различные сюрпризы для участников и зрителей. При этом раскрывать какие-либо тайны заранее они отказались. «Мы хотим сохранить интригу до конца», – подчеркнул Николай Плетнев.

В 2017 году участниками «Черного кота» станут более 35 танцевальных коллективов из Рязани и Рязанской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Кирова, Кургана, Иванова, Тольятти и других городов. Они по-прежнему будут соревноваться в номинациях «Клубный танец», «Слоу», «Фолк», «Фристайл» и других. На этот раз конкурсантов, приготовивших «клубные» номера, стало меньше. При этом количество желающих поставить танцы на народно-патриотическую тематику выросло. «У танцоров очень популярны народные песни, композиции о Великой Отечественной войне», – поделился Николай Плетнев. В целом тематика выступлений остается очень широкой: исторические события, бытовые случаи, инсценировки книг и кино и, конечно же, истории любви.

XXX Межрегиональный фестиваль современного танца «Черный кот» пройдет с 24 по 26 марта во Дворце молодежи. Начало конкурсных выступлений – в 18.00, 15.00 и 14.00 соответственно. Вести прямую трансляцию полуфиналов и финального концерта будет телеканал ТКР.