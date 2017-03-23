«Воюющий Вьетнам. Война 1961-1974 гг.»

Под таким названием 28 марта в Москве откроется уникальная фотовыставка

Она организована Информа­ционным агентством «Ветеранские вести» и «Боевым братством» Москвы во взаимодействии с организацией «Офицеры России», объединением «ФотоЦентр», Московским комитетом ветеранов войны и Союзом ветеранов Вьетнамской войны при участии Общества российско-вьетнамской дружбы, Российской ассоциации международного сотрудничества.

Старые, пожелтевшие от времени фотографии имеют необъяснимое свойство переносить нас в те годы и мгновения, когда они были сделаны. Рассматривая их, мы снова и снова переживаем те неповторимые чувства и вновь испытываем давно забытые эмоции. Чем дальше уходит время остановившегося мгновения, тем ярче и дороже воспоминания о нем...

В экспозиции фотовыставки представлено порядка 120 фотографий из личных и семейных архивов участников той войны.

Советская военная и материальная помощь сражающемуся Вьетнаму была огромной и всесторонней. Но важнейшим фактором этой помощи были советские военнослужащие, плечом к плечу с вьетнамскими боевыми друзьями защищавшие горящее небо Вьетнама.

– Все это посетители увидят на фотографиях, в кинохронике, в ранее нигде не публиковавшихся документах, что позволит полнее представить события той неизвестной многим войны, понять цели и задачи вьетнамских и советских военных, героически сражавшихся за свободу и независимость Вьетнама против армии США, – рассказал один из организаторов фотовыставки, зампред «Боевого братства» Москвы Вячеслав Калинин.

Фотоэкспозицию дополнят детские рисунки, отобранные по итогам конкурса на тему Вьетнамской войны, проводимого в феврале Обществом российско-вьетнамской дружбы.

Открытие выставки состоится 28 марта в 16.00 по адресу: Гоголевский бульвар, д. 8. Выставка будет работать с 28 марта по 12 апреля ежедневно, кроме понедельника, с 11.00 до 19.00.