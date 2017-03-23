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23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Шестая полоса
Культура
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Среди имен Отчизны достославных…

На сасовской земле продолжается проведение творческих встреч, посвященных 140-летию писателя-мариниста Алексея Новикова-Прибоя
Среди имен Отчизны достославных…

Видный писатель, лауреат Государственной (Сталинской) премии, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Алексей Силыч Новиков-Прибой (1877–1944) родился в селе Матвеевском (ныне Сасовского района), в крестьянской семье. Служил на флоте, участвовал в Цусимском морском сражении, написал о нем книгу, которая стала главным произведением в судьбе, как его именовали современники, «литературного адмирала».

Об этом и других изданиях нашего земляка, об удивительных фактах его биографии поведала заведующая городской библиотекой № 36 Людмила Малыхина (на снимке). Увлекательное повествование сопровождалось тематическим видео­показом. Было рассказано и об истории литературных чтений, посвященных А.С. Новикову-Прибою. Первые из них состоялись еще сорок лет назад, в марте 1977 года. Тогда же в селе Матвеевском, в родовом доме Силыча, был открыт Дом-музей прозаика-мариниста. Возобновились чтения только спустя десять лет по инициативе Рязанского областного отделения Союза писателей СССР, и с тех пор каждое пятилетие на родине автора эпопеи «Цусима» звучат его произведения, а также строки, ему посвященные:

Дух всероссийский –
победитель бурь!
Он укрощает молнии и волны,
и славою увенчивает войны,
и смотрит ввысь
на ясную лазурь.
Поют сердца,
когда окончен бой.
И на скрижалях,
солнечных, державных,
среди имен Отчизны достославных
навек родное –
Новиков-Прибой!

На творческой встрече вызвали интерес и выступления участниц литературного клуба «Первая строка», ветеранов педагогического труда Анны Колошеиной и Раисы Трухиной. Анна Григорьевна рассказала о своих посещениях родины А.С. Новикова-Прибоя вместе с учащимися вверенной ей в то время Сасовской школы-интерната. Раиса Ивановна передала в дар библиотеке пятитомное собрание сочинений классика отечественной морской прозы.

24 марта, в день рождения писателя, в Сасовской центральной библиотеке, которая с 1957 года носит имя знаменитого земляка, состоится торжественное открытие VIII литературных чтений, посвященных А.С. Новикову-Прибою. В них примут участие представители творческих союзов, работники культуры и образования, руководство города и района. А завершить чтения намечено в конце апреля, в канун дня памяти писателя. На родину Силыча, по уже установившейся традиции, планируется приезд родственников А.С. Новикова-Прибоя, в том числе и его дочери – Ирины Алексеевны.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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