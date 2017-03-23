Выразить себя, вдохновить других

В конкурсе «Своя позиция» победил автор психологической игры

Десятиклассница Татьяна Гуляева из школы № 39 стала лучшей в номинации «Лидер» X городского конкурса лидеров ученического самоуправления «Своя позиция». Вместе с другими учениками школы Татьяна создала команду и провела для ровесников ролевую игру-квест. «Ребята попадали в старинный дом и должны были отгадать загадки и спасти хозяйку из заточения. Но затем выяснялось, что и владелица дома, и слуги – не те, кем кажутся. Мы хотели показать нашим игрокам, что не все в жизни однозначно», – рассказала Татьяна. На подготовку игры в родной школе и поиски реквизита у девушки и ее помощников ушли полтора месяца. При этом сюжетную канву она написала самостоятельно с нуля. За это мероприятие команда Татьяны также получила отдельный приз.

Церемония закрытия «Своей позиции» состоялась во Дворце молодежи. Там собрались не только конкурсанты, но и их педагоги и родители. Организаторы конкурса провели праздник в стиле кинофильма «Иллюзия обмана» и даже пригласили фокусника Олега Мельникова. Он провел шоу с иллюзиями до начала церемонии, а затем превратил алый платок в серебряную трость прямо на сцене. Встреча завершилась падением с потолка десятков разноцветных шаров, на которых было написано имя победительницы.

В 2017 году конкурс «Своя позиция» состоялся в десятый раз. В нем приняли участие 24 образовательных учреждения Рязани. Конкурсанты от 14 до 18 лет самостоятельно организовывали различные досуговые и образовательные встречи в собственных школах, а затем готовили фото и репортажи о событиях. Кроме того, участники соревновались в деловой игре и за «круглым столом», а также делали видеоролики и информационные стенды о своей деятельности. Конкурс привлекает членов школьного самоуправления и помогает им приобрести навыки, необходимые для дальнейшей общественной работы.