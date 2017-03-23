По новому заходу?

Размышления о том, в каких условиях идет сегодня профориентация школьников

Недавно областной детский эколого-биологический центр организовал в стенах Рязанского государственного агротехнологического университета конкурс сельских школьников на знание ведущих профессий для села. Мне захотелось побывать на заседании секции «Агрономия». Выступления детей часто были эмоциональными, они читали стихи, показывали красочные слайды. Жюри конкурса, состоящее из преподавателей университета, все это по достоинству оценило, но каждый из вузовских наставников, наверное, задавал себе вопрос; «Придет ли кто из этих ребят к нам учиться?». Сейчас самое время об этом думать, ведь в некоторых вузах новый набор может идти «со скрипом».

Где вы, агрономы?

В последние годы при каждом наборе на агрономический факультет выделяется около 20 бюджетных мест, и эти бесплатные вакансии заполняются с большим трудом. Как тут не вспомнить, что лет 15–20 назад студентов набиралось раза в четыре больше, и на основании конкурса!

Между тем, по словам доктора сельскохозяйственных наук, профессора кафедры агрономии и агротехнологий РГАТУ Михаила Михайловича Крючкова, потребность в агрономах в нашей области (да и не только в нашей, судя по обращениям в вуз) из года в год растет. Если, например, в 2014 году рязанским сельскохозяйственным организациям (а их около 300) требовалось 39 специалистов, то в 2015 году это число увеличилось до 45. В то же время количество молодых сельчан, пожелавших получить профессию агронома и, как подразумевается, имеющих определенный стимул вернуться на село, неуклонно сокращается. В 2016 году таких выпускников было 11, а к 2019 году сократится до шести. Поэтому в 14 районах области (преимущественно дальних, но имеются и близкие к областному центру) прибытие молодых агрономов с 2017-го по 2019 годы не ожидается вообще.

Многолетний опыт моего собеседника как преподавателя и ученого, да и собственные журналистские воспоминания позволяют говорить о том, что с обеспечением села молодыми специалистами всегда было непросто, но такой, как сейчас, нужды не имелось. Почему? Прежде всего, потому, что существовал могучий инструмент пополнения молодыми кадрами – государственное распределение. Конечно, среди распределенных были и «невольники», но и они, как правило, положенные три года работали. Кто–то потом уезжал в город, но многие и оставались – надолго, кто–то навсегда. Такой настрой подпитывала мощная система ориентации на сельские профессии, которая существовала в школах и профтехучилищах. Хороший пример молодому поколению подавали многие председатели колхозов и директора совхозов, про которых можно сказать, что они положили на алтарь служения селу всю свою жизнь и которые к тому же умело организовывали шефство хозяйств над учебными заведениями.

Конечно, и формализма в профориентационной работе было множество, особенно в части, касающейся, как тогда говорили, «запросов молодежи». Заманивали «всем классом на ферму», например, обещанием «достать» девочкам дефицитные тогда сапожки… Не зря милославский поэт Василий Веркин в одном из своих стихотворений иронизировал тогда от имени сельского старожила: «В «запросах», стало быть, вопрос?» – противопоставляя разным суетным вещам неизмеримую ценность и святость родной земли – «где с прахом дедовым погост».

Из огня да в полымя

Все это, и здравое, и не очень, разрушили до основания в 90-х годах. Свобода, соблюдение прав личности… В такой обстановке распределение молодых специалистов не сохранилось, и это, с одной стороны, хорошо – потому хотя бы, что, как все мы знаем, невольник – не работник. «Но, – как заметил М.М. Крючков, – государство тем самым сняло с себя и ответственность за гарантированное трудоустройство молодого специалиста»… И тут уже не знаешь, как сказать: хорошо это или плохо.

Можно было также наблюдать, с какой готовностью освобождали себя от всякого трудового воспитания школьников сельские педагогические коллективы. Надоело! Ведь одно время с них даже за качество знаний перестали спрашивать, требовали отчета прежде всего о том, сколько выпускников на селе осталось. В постсоветское время качнуло абсолютно в другую сторону: учителя стали оцениваться по результатам ЕГЭ. Да что учителя! Даже губернаторов это в какой-то мере коснулось! Законодательством запретили, так сказать, «неволить детей трудом» – даже в деревне. И лишь самые умные, прозорливые директора учебных заведений нашли возможности, а можно сказать, «лазейки», чтобы сохранить сельскую школу именно сельской.

Нужен специалист? Готовь денежки

За последние годы в наших селах произошли большие изменения. И в хорошую сторону, и в плохую. Хорошо то, что появились новые, отвечающие современным требованиям сельхозпредприятия. Но их мало, и дать работу всем молодым сельчанам, желающим остаться в родных местах, они не могут. Нелегкие времена переживает и сама земля, о ее проблемах прекрасно знают специалисты… И потому ей сегодня так необходим именно с большой буквы Агроном, который, как говорит М.М. Крючков, является законодателем полей и доктором пашни, знает, какую технику надо купить, какие приобрести удобрения, как преодолевать погодные аномалии и эффективно использовать каждый луч солнца, упавший на землю.

Нельзя говорить о том, что в постсоветские годы не принимались меры к тому, чтобы привлечь молодых специалистов на село и закрепить их там. Рязанская область сделала в этом направлении, может быть, даже больше некоторых других регионов. В 2003 году у нас был принят закон, согласно которому молодому специалисту, приехавшему работать на место, должны были единовременно выплатить двадцать МРОТ (в тогдашнем его измерении), прибавлять в первые три года работы определенную сумму к зарплате, а также выдать кредит на строительство собственного жилья. Все это при некоторых изменениях сохранилось и по сей день и, как рассказывают в университете, сыграло решающую роль в жизни и становлении многих молодых специалистов. Но проблему подготовки достаточного числа агрономов, как мы видим, не решило.

Всегда было важно, чтобы выпускник школы не просто шел учиться в вуз, но и имел осмысленную цель, которую поддерживало бы и учебное заведение, и, самое главное, будущий работодатель. Поэтому многие годы шли и идут разговоры о целевом наборе, направлении, обучении и т.д.

На сегодняшний день положение таково. Право на заключение с вузом договора о целевом приеме и обучении имеет ограниченное число организаций и учреждений, у которых в уставном капитале есть доля государственных средств. И только они могут готовить для себя специалистов за счет государственного бюджета, внося в это дело и некоторую свою лепту. Сразу можно сказать, что таких сельскохозяйственных организаций и учреждений, нуждающихся в агрономах, в нашем регионе мало, и специалистами они обеспечены. Остальные, которые принадлежат частным собственникам (ООО, АО и т.д.), могут выучить в вузе свои будущие кадры лишь на платной основе. Но они этого не делают. Как говорят в университете, агрономов просят, но учиться на них не присылают. Жадничают? Может быть. А может, и боятся, что зря деньги по­тратят, считая, что у нынешних молодых людей всегда найдется повод, чтобы такой «участи», как работа в деревне, избежать.

Трудное возвращение

И как тут не прийти мысли о том, что ориентировать на профессию современное молодое поколение надо не за два-три месяца до окончания школы (когда, кстати, у ребят голова, главным образом, забита подготовкой к ЕГЭ), а значительно раньше. Может быть, даже и не с первого класса, а с… детского сада, как об этом заботятся в известном всем ООО «Авангард». Где, конечно же, думают не только о профориентации, а обо всем комплексе добрых дел по устройству молодого специалиста в сельской местности так, чтобы ему и работать, и жить здесь хотелось. Хорошо, что у нас есть такие сельские коллективы (включаю сюда и работников сельхозотрасли, и педагогов сельских школ), которые, наверное, ничего не растеряли из прошлого полезного опыта и новый приобрели.

Что касается всей системы школьного образования, то она, похоже, начинает штурмовать прежнюю высоту по новому заходу. Ведь задача ориентировать детей на ключевые профессии в производственных отраслях ставится сейчас перед ней со всей серьезностью. Потому не только представители вузов, но и средних профессиональных учебных заведений, кого несколько лет назад в школы, можно сказать, не пускали, используют все возможности, чтобы встретиться с ребятами, которым скоро выходить в жизнь.

Школа и сама перестает чураться труда, теперь, наверное, никто не видит что-то плохое, например, в том, чтобы учащиеся за собой класс убирали. Возможно, возвратится к лучшим прежним традициям сельская школа. В некоторых из них уже говорят, что хорошо бы и трактор свой иметь, и возродить ученическую производственную бригаду. А она когда-то была во многом кузницей будущих агрономов.