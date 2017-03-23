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Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Пятая полоса
Конкурс
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Зовут в «Рублевую зону»

Стартовала весенняя сессия конкурса финансовой журналистики
Зовут в «Рублевую зону»

Оргкомитет регионального конкурса финансовой журналистики ­«Рублевая зона» ­начал принимать заявки на участие в весенней сессии конкурса в восьми номинациях;

– лучший автор региональной публикации в деловых и общественно-политических СМИ;

– лучший автор региональной публикации в Интернет-СМИ;

– лучший автор радиопередачи;

– лучший автор регионального телесюжета;

– лучший автор поста или серии постов в блогах;

– лучший региональный авторский проект о личных финансах в СМИ;

– лучший непрофессиональный финансовый эксперт;

– «Акула финансовой журналистики» – специальная номинация для продвинутых журналистов.

К участию в конкурсе принимаются журналистские работы, освещающие экономическую и финансовую жизнь страны и своего региона. Материалы могут описывать работу различных секторов экономики, общие принципы организации финансового рынка, освещать актуальные вопросы макроэкономики, инвестирования, личных финансов и т.д. Обязательным требованием для материалов, предлагаемых к участию в конкурсе, является дата их опубликования в СМИ – с 1 июня 2016 года по 15 апреля 2017 года.

Оценивают работы авторитетные журналисты и ведущие эксперты финансового рынка – члены жюри и экспертного совета конкурса. Критерии оценки: соответствие материалов предмету и теме конкурса; уровень финансовой грамотности авторов сюжетов и публикаций; актуальность, своевременность и познавательность публикаций для широкой аудитории; ясность, точность и доступность изложения; язык, стилистика, видеоряд, творческие находки и художественность исполнения.

Региональный конкурс финансовой журналистики «Рублевая зона» проводится с 2014 года дважды в год в различных городах России при поддержке органов власти принимающих регионов. Генеральным партнером конкурса является Союз журналистов России, конкурс также поддерживают Сообщество профессионалов финансового рынка (САПФИР), Институт развития финансовых рынков (ИРФР), Институт фондового рынка и управления (ИФРУ), Общероссийская общественная организация «Финпотребсоюз», Гильдия издателей периодической печати (ГИПП), школа «ФинСтарт», СРО «МиР». Финансовым партнером конкурса неизменно выступает ГК Tele Trade.

Для участия в весенней сессии конкурса необходимо отправить на электронный адрес: info@fin-media.org следующую информацию:

1. Указание номинации, на которую журналист представляет работу.

2. Материал, отсканированную публикацию и полный текст статьи в Word или аудио/ видеофайл с записью эфира программы и расшифровкой, справку об эфире программы на РВ/ТВ.

3. Информацию об авторе: ФИО автора, название СМИ, город, область, адрес и телефон редакции, ссылку на сайт представляемого СМИ, мобильный телефон автора, адрес электронной почты.

Подробнее о конкурсе: http:// www. fin-media.org

Срок окончания приема заявок – 17 апреля 2017 года.

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 26 мая в Воронеже.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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