Приглашает «Роснефтькласс»

Кто и как помогает старшеклассникам в выборе жизненного пути

Образовательный форум инновационных проектов «Время твоих возможностей» в минувшую пятницу уже в пятый раз собрал в школе №43 г. Рязани несколько десятков девятиклассников, решающих в эти дни, какой выбрать профильный класс на дальнейшем этапе обучения.

Одним из организаторов форума стало АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», которое в этом учебном году открыло в 43-й школе профильный «Роснефтькласс». В нем учатся городские ребята, имеющие интерес к профессиям нефтегазовой отрасли, углубленно изучающие физику, химию, математику, необходимые для поступления в Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина или Рязанский радиотехнический университет, где также готовятся кадры, нужные для переработки нефти.

Выступая на образовательном форуме, начальник управления образования и молодежной политики администрации Рязани Алексей Зимин приветствовал стремление работодателей сотрудничать с образовательной системой города, что должно помочь молодым людям прогнозировать свое дальнейшее обучение и выстроить правильную жизненную траекторию.

На форуме девятиклассники совершили «путешествие» по профессиям нефтегазовой отрасли, участвовали в деловой игре профессиональных проб «Мой выбор», работали по секциям «Быть нефтяником хочу» и т.д. Состоялась также их встреча с представителями радиотехнического университета.