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Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Пятая полоса
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«Скайнет» – в нас, или «Недолайканное» поколение…

«Скайнет» – в нас, или «Недолайканное» поколение…

В последнее время в Интернете появляется все больше видеороликов от молодежи, на которых люди – в экстренных, а порой и трагичных ситуациях. Человек повис на балконе, автомобиль врезался в столб, кто-то мучает животное… Люди не пытаются помочь и спасти, а снимают это на телефон, чтобы потом выложить в сеть и получить «лайки». Более того, на видео слышны смешки, циничные комментарии, равнодушное обсуждение трагических случаев. Мол, «давай, прыгай уже!». Или же – съемки из разряда «ниже пояса», демонстрация красоты «выдающихся частей тела», отчеты с шальных вечеринок на радость или на гнев подписчикам. Лишь бы обсуждали!

В головах происходит какое-то сумасшествие, когда подростки готовы рисковать своей жизнью, потерять свои честь и достоинство, чтобы приобрести популярность в Интернете. Что это? Стремление привлечь к себе внимание взрослых? Желание прославиться и получать деньги от рекламы в своей «раскрученной» группе? Или просто детская глупость и наивность? «Хорошими делами прославиться нельзя?» Можно, только, к сожалению, популярность иных «нехороших» видео – это показатель состояния нашего общества.

Удивительно, но только за последние пару недель я видела в соцсетях в группах Рязани и райцентров несколько случаев, когда дети скакали по крышам, били бутылки и хулиганили «на камеру», чтобы получить больше просмотров. Видимо, они видят только такой, короткий, путь к «славе», забывая, что истинным героям пиар не нужен. Потому что настоящие почет и уважение зарабатываются достойными делами и поступками. А путь этот непростой, и не каждый к нему готов.

К тому же Интернет быстро распространяет миф о вседозволенности, порабощает детские умы и будто «заставляет» работать по своему сценарию. Снимать, выкладывать в сети, ставить «лайки», набирать подписчиков, комментировать, спорить, получать «эйфорию» от внимания со стороны. Только внимание это краткосрочное. Современное «клиповое» сознание молодежи не позволяет долго концентрироваться на чем-то. Тем более сеть ежеминутно пополняется новым «хайпом» (ажиотаж, шумиха, истерика вокруг какого-либо события, персоны, сайта и т.д.).

Как же в среде молодежи вновь ввести моду на доброту и честь? Наверное, об этом, прежде всего, нужно думать родителям и педагогам в рамках воспитательного процесса. Уверена, что большинство из них и так прикладывают все силы для этого. Только современные телевизионные ток-шоу и интернет-пространство, словно внедренный искусственный интеллект, диктуют свои приоритеты, которые активно тиражируются зрителями. Глаза детям не закроешь, компьютер не отберешь (польза от него тоже есть).

Конечно, не все подростки являются «заложниками» «лайков» и «репостов». Но общая тенденция пугает и огорчает. Тем более, когда на центральном телеканале в прайм-тайм ежедневно мусолят постыдные ситуации, о которых бы лучше вообще промолчать и забыть. Но просмотры и рейтинги растут. Людская молва нынче лучше всякой рекламы. А безграничный Интернет открывает миллионы возможностей «заявить о себе» миру. Но всегда надо помнить: чем тише ты говоришь, тем больше людей затихнут и прислушаются к твоей речи. Не надо пихать во всемирную паутину все, что вздумается. Надо помнить, что это не только огромная сеть, но и огромная «помойка», в которой все сохраняется. И гениальные взлеты, и унизительные падения. И каждый подросток однажды станет взрослым человеком, взгляд которого на мир, на поступки и на моральные ценности наверняка изменится. Как хорошо, что в моем детстве не было Интернета и социальных сетей…

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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