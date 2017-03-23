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23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Четвёртая полоса
Промышленный вестник
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Инвестиции в глубинку

С их помощью ООО «Русвата» возрождает клепиковскую промышленность
Современная технологическая линия по выпуску нетканых материалов
На снимке: Современная технологическая линия по выпуску нетканых материалов

В селе Екшур Клепиковского района ООО «Русвата» создало свыше 350 рабочих мест. Для этого, в частности, здесь более 1,7 миллиарда рублей вложено в новый инвестиционный проект по производству нетканого полотна. В районе развивается импортозамещение и тем самым возрождается былая слава местных предпринимателей.

По одному только новому проекту предусмотрено свыше 150 современных высокопроизводительных рабочих мест. Например, немецкая технологическая линия длиной около 100 метров, а обслуживают ее в смену всего 5 – 6 человек. Кстати, таких линий в мире выпущено было всего пять.

– В 2015 году наше предприятие совершило настоящий скачок в своем развитии – в Германии было подобрано и заказано новейшее оборудование компании TRUTZSCHLER по производству нетканого полотна спанлейс, – рассказал нам генеральный директор ООО «Русвата» Сергей Аровин. – Клепиковский район – в основном лесной, рекреационный, поэтому экономика здесь не должна нарушать экологический баланс. Преимуществом технологии спанлейс является как раз высокая экологичность процесса. Полученный материал обладает высокой впитываемостью и наиболее подходит для использования при изготовлении влажных салфеток и во многих областях косметологии, а также медицины. Отталкиваясь от набора оборудования, мы спланировали и построили новый производственный комплекс. Логистика получилась очень удачной. В настоящий момент оборудование установлено, пусконаладочные работы завершаются, мы уже начали производить продукцию.

Предприятие уже сейчас можно назвать уникальным для всей России. Единственное в стране, оно производит нетканые материалы из хлопка или в составе с хлопком. Сырье это закупается в Узбекистане и Индии.

– В ООО «Русвата» используется полный цикл, начиная от переработки хлопкового сырья, его отварки, отбелки и заканчивая выпуском готовой продукции, – добавил Сергей Аровин.

В этой уникальности – продолжение русских предпринимательских традиций. Гигантский новый производственный комплекс ООО «Русвата» построен в легендарном для отечественной промышленности месте.

В середине XIX века здесь располагалось имение рязанского купца Ивана Дроздова. Именно он открыл в 1896 году в Екшуре свою ватную фабрику, постоянно модернизировал производство, и двадцать лет спустя предприятие стало одним из крупнейших в России. Расцвет производства пришелся на советские годы. Это было градообразующее предприятие с развитой инфраструктурой. В Екшуре были построены школа, детский сад, клуб. На фабрике работали целыми династиями. Она выпускала до 500 тонн ваты ежемесячно. Увы, в 1990-е годы в селе начался упадок. И когда в 2008 году сюда пришло ООО «Русвата», оно занялось восстановлением производства чуть ли не с нуля. На это и потрачены первые шесть лет: ежегодно ремонтировали старые корпуса, прокладывали асфальт на территории предприятия, заменяли оборудование – в итоге вышли на дореволюционный выпуск продукции, до 150 – 160 тонн ваты и медицинских перевязочных материалов в месяц. Этим ООО «Русвата» занимается и сейчас – в старых корпусах.

Новый инвестиционный проект оказался для предприятия по-настоящему прорывным. Мощность нового производственного комплекса – до 700 тонн нетканых материалов в месяц. В начале планируется выпускать 30 наименований продукции, а примерно через год – 120. Речь идет о влажных салфетках, ватных дисках, сухих полотенцах, медицинской одежде, хирургических простынях, многом другом.

Впрочем, прорывным является проект не только для предпринимателей, но и для местных жителей. Нехватка рабочих мест – одна из основных проблем Клепиковского района, так как часть трудоспособного населения уезжает на заработки в Москву, Рязань, другие мегаполисы.

– Для сокращения оттока кадров в столицу и другие крупные города надо работать над повышением оплаты труда на предприятиях и в организациях, – считает генеральный директор ООО «Русвата» Сергей Аровин. – Мы в этом вдвойне заинтересованы: для высокотехнологичного производства нужны квалифицированные специалисты. Для того чтобы они оставались, жили и работали в родных местах, нужна, в первую очередь, высокая зарплата. Поэтому она у нас на новом производстве – выше, чем в среднем по области. И это дает уже положительные результаты, клепиковцы соглашаются вернуться на работу на родине, приходят на собеседования, оставляют у нас свои резюме. Думаю, проблем с кадрами у нас не будет, предприятие становится градообразующим – не только для Екшура, но и для расположенного неподалеку райцентра.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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