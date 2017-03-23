Премия за инновации

На рязанских заводах выпускают уникальные изделия

Премия Рязанской области по науке и технике имени академика В.Ф. Уткина учреждена 15 лет назад. Она присуждается за научно-технические исследования и опытно-конструкторские разработки, завершившиеся созданием и применением в производстве принципиально новых технологий, техники, приборов, оборудования, материалов и веществ. Вот и в этом году среди номинантов премии – создатели инновационных изделий рязанской промышленности.

Как в регионе продвигают вперед солнечную энергетику

В Год экологии нельзя не упомянуть авторский коллектив в составе Ю.В. Кухмистрова, О.Д. Земсковой, В.В. Ананьина, С.В. Кузнецова. Их проект «Разработка и организация серийного производства фотоэлектрических солнечных модулей на основе кристаллического кремния» – среди номинантов премии за 2016 год.

На Рязанском заводе металлокерамических приборов, где они трудятся, установлена автоматизированная линия по производству солнечных модулей компании Spire Corporation производственной мощностью 12 МВт в год. Ежегодно на предприятии способны производить до 50 тыс. модулей, эксплуатационные характеристики которых соответствуют лучшим мировым образцам. Именно серьезные инвестиции способствовали резкому повышению качества продукции. Из всех российских производителей солнечных батарей ОАО «РЗМКП» получил сертификаты «Ростест» и ISO самым первым.

Ю.В. Кухмистров, О.Д. Земскова, В.В. Ананьин, С.В. Кузнецов разработали и технологические процессы создания высокоэффективных солнечных элементов, и технологию изготовления солнечных модулей, серийное производство которых освоено в АО «Рязанский завод металлокерамических приборов». Разговор о солнечной энергетике в России все чаще переходит в практическую плоскость. На большей части территории страны – например за Уралом, на Севере, в горных местностях – преобладают мини-электростанции, работающие на дизтопливе, а то и на бензине. Это приводит к тому, что в некоторых отдаленных поселениях себестоимость киловатт-часа электроэнергии достигает 100 рублей, так как дизтопливо туда вертолетами приходится доставлять!

Не случайно до 2035 года Россия намерена инвестировать в возобновляемые источники энергии $53 млрд. Производимые заводом солнечные модули уже успешно применяются в качестве осветительного универсального оборудования в фотоэлектрических станциях в Белгороде, Москве, Новосибирске, Дмитрове, в навигационном оборудовании на Дальнем Востоке и Мурманском побережье.

Лазер-снайпер

Представители АО «Государственный Рязанский приборный завод» С.Ф. Стрепетов, Д.А. Бондаренко, И.Н. Скотников, В.В. Соловьев представили на соискание премии имени академика В.Ф. Уткина проект «Разработка и промышленное освоение лазерной системы наведения высокоточного оружия». Основные положения представленного проекта изложены авторами в 3 работах, опубликованных в журналах, сборниках трудов конференций и конгрессов. Проведенные в рамках выполнения опытно-конструкторских работ полевые и натурные испытания подтвердили достижение заданных характеристик по точности наведения бортовой аппаратуры управляемого оружия, по дальности управления и другим параметрам. По достигнутым характеристикам эта лазерная система наведения не имеет аналогов в стране и за рубежом.

Благодаря авторам этого проекта предприятию удалось освоить промышленный выпуск лазерных систем наведения, использующих для сканирования лазерного пучка компактные, малоинерционные акустооптические дефлекторы, не содержащие механических узлов и управляемые электрическими сигналами. Организовано производство и начаты поставки этого изделия для оснащения российских вертолетов.