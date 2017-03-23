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23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Четвёртая полоса
Промышленный вестник
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Ключевые задачи развития

Необходима интеграция науки, производства и образования
выступает Игорь Мурог
На снимке: выступает Игорь Мурог

При поддержке регионального Минпрома в Рязанском институте (филиале) Московского политехнического университета прошла научно-практическая конференция «Машиностроение; передовые технологии и инновации». На ней особое внимание было уделено подготовке кадров для производства.

«Сегодня огромный научный потенциал области должен быть использован для продвижения наших разработок в высокотехнологичные и высокодоходные сферы деятельности, – сказал министр промышленности, инновационных и информационных технологий региона Игорь Авдеев, приветствуя участников конференции от имени временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова. – Только совместная работа ученых, промышленных предприятий, деловых кругов, широких слоев населения позволит придать новый инновационный импульс развитию машиностроительной отрасли, поднять ее престиж на общегосударственном и международном уровнях».

На конференции обсуждались вопросы, связанные с использованием инновационных материалов в отрасли, разработкой и применением современных конструкций и технологий. Особое внимание было уделено интеграции науки, производства и образования, проблемам внедрения инновационных технологий и разработок в машиностроительный сектор экономики области, а также вопросам подготовки кадров для производства. И это не случайно. Ведь Президент России Владимир Путин подчеркивает: «Подготовка высококвалифицированных рабочих, инженерных кадров для реальной экономики – это не чья-то корпоративная, частная задача, это общенациональная необходимость, одно из главных условий существенного повышения производительности труда, а это, как вы знаете, мы много раз тоже об этом говорили, одна из ключевых задач развития».

Как отметил Игорь Авдеев, в регионе формируется набор механизмов сотрудничества бизнеса и образовательных организаций для подготовки специалистов. На конференции опытом такого сотрудничества поделился Игорь Мурог – директор Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета, учреждения, в котором за 60 лет работы подготовил несколько тысяч специалистов-машиностроителей, руководителей региональных и российских предприятий. Игорь Александрович, в частности, сказал: «Учебные лаборатории института оснащены высокотехнологичным токарно-фрезерным станочным оборудованием, что позволяет студентам получать рабочие профессии с присвоением разряда. На сегодняшний день десятки студентов успешно прошли итоговую аттестацию по рабочим профессиям «Станочник широкого профиля» и «Оператор станка с числовым программным управлением».

Немалую помощь преподавателям оказывают современные учебные площадки на заводе «Тяжпрессмаш», где открыта профильная кафедра «Технология машиностроения». На Государственном Рязанском приборном заводе проводятся практические и лабораторные занятия на производственном оборудовании.

Одним из самых новых и увлекательных направлений для студентов стала дисциплина «Проектная деятельность». Преподаватели организовали новый формат учебных занятий, где студенты, используя свои опыт и знания, проектируют и изготавливают модели механизмов, успешно участвуют в инженерно-технических соревнованиях. В настоящее время студенты работают над проектом модернизации станочного оборудования на Рязанском станкостроительном заводе и разработкой сборочных чертежей в САПР «КОМПАС-3D» на заводе «Тяжпрессмаш»».

В работе конференции также приняли участие ученые, представители образовательных, научных, научно-исследовательских, государственных, общественных и машиностроительных организаций реального сектора экономики.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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