Крепим страну

Импортозамещение – приоритетная задача

Глава региона Николай Любимов посетил ООО ЗВК «Бервел» в Рыбновском районе. Здесь реализуется крупнейший для Рязанщины инвестиционный проект.

Без калиброванного проката не могут обойтись машиностроители. Высокопрочный крепеж необходим в энергетике, в промышленном и гражданском строительстве, железнодорожникам, представителям других отраслей. Вся эта продукция раньше импортировалась, хотя в стране – своя развитая металлургия. И вот наконец-то под городом Рыбное появился первый в России завод калиброванного проката и высокопрочного крепежа «Бервел». Первая очередь предприятия была торжественно открыта в конце 2015 года. В настоящее время ведется строительство второй очереди ЗВК «Бервел».

Николай Любимов ознакомился с производственным процессом: посетил участки калибровки, горячей и холодной штамповки, термообработки, лабораторию, линию упаковки и еще ряд площадок. Глава региона также осмотрел выставку готовой продукции.

Особое внимание на предприятии уделяется качеству выпускаемых изделий. Как отмечает генеральный директор ООО ЗВК «Бервел» Юрий Медведев, на заводе ведутся собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. Во время посещения Николаем Любимовым центральной заводской лаборатории ему были продемонстрированы работа самого современного оборудования, испытания крепежа на определение механических свойств. Высокое качество позволяет предприятию поставлять свою продукцию для самых престижных российских инфраструктурных проектов, в частности – для строительства Керченского моста.

Завершение реализации инвестиционного проекта позволит решить проблему импортозамещения в области крепежа за счет применения новейших технологий металлообработки, нанесения инновационных высокотехнологичных антикоррозионных покрытий. Производственные мощности предприятия составляют свыше 55 тыс. тонн калиброванного высокопрочного крепежа. Объем инвестиций в строительство составит 4,5 млрд. руб. После введения второй очереди предприятия в эксплуатацию в ООО ЗВК «Бервел» будет 300 высокопроизводительных рабочих мест.