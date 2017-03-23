Адресная господдержка

Как регион помогает предприятиям развиваться

Почти три года страна живет, сталкиваясь с серьезными экономическими вызовами, с санкциями, неблагоприятной конъюнктурой на мировых рынках. Как это сказалось на промышленности региона в 2016 году? Как удается преодолевать дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий? Что рязанцы умеют или смогут делать лучше, чем представители других регионов? Каковы перспективы развития предприятий? Об этом мы беседуем сегодня с министром промышленности, инновационных и информационных технологий области ИГОРЕМ АВДЕЕВЫМ.

– Игорь Валерьевич, напомним читателям итоги 2016 года. Можно ли говорить о позитивных тенденциях в промышленности региона?

– Начну с индекса промышленного производства – важнейшего показателя, который характеризует изменение ВРП – валового регионального продукта за счет фундаментальных отраслей экономики. В 2016 году, по данным Рязаньстата, этот индекс в регионе составил 100,8 процента к уровню 2015 года. Наметился рост – это очень важно в нынешней экономической обстановке. Наибольшее увеличение отмечается по виду деятельности «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 106,9 процента. Здесь весом вклад Рязанской ГРЭС. Производство электроэнергии на этом предприятии за 2016 год выросло на 9,4 процента. Спрос на электроэнергию увеличивается – значит, экономика оживляется, появляются хорошие перспективы для промышленности в 2017 году.

Нельзя не отметить такой факт: за 2016 год этот индекс вырос в обрабатывающих производствах. Ведь именно эта отрасль промышленности говорит о технологических возможностях региона, не имеющего природных месторождений нефти и газа. Чем дальше страна намерена снижать зависимость от цен на энергоносители, от «нефтяной иглы», тем больше ее интерес к повышению технологической мощи. Год для этой отрасли сложился в целом удачно. Прибыль на обрабатывающих предприятиях выросла на 61,3% по году. Их доля в финансовом результате организаций Рязанской области (без учета страховых, банковских и бюджетных организаций) достигла 74 процента. В обрабатывающих производствах региона трудятся более 59 тысяч человек. Их зарплата в 2016 г. увеличилась на 10 процентов по сравнению с 2015 г., составив в среднем более 31 тысячи рублей в месяц – это на 15,1 процента больше, чем зарплата в целом по региону.

– Игорь Валерьевич, насколько востребована рынком продукция рязанской промышленности?

– Промышленными предприятиями региона было отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам деятельности на сумму свыше 287,5 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем в 2015 году.

Наибольшую долю в этом объеме занимают обрабатывающие производства – почти 83%. Здесь показатель отгрузки товаров, выполнения работ и услуг собственными силами вырос на 8,8%, что подтверждает высокую конкурентоспособность обрабатывающих предприятий и востребованность их продукции на рынке. При этом четыре вида экономической деятельности: производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство кокса и нефтепродуктов, производство пищевых продуктов и производство прочих неметаллических минеральных продуктов (строительных материалов) – обеспечили более 73% общего объема отгруженных товаров обрабатывающих предприятий.

Отмечу и такой факт. Значительные изменения произошли в химическом производстве, доля которого в объеме отгруженных товаров возросла за год более чем в три раза. Это связано с развитием фармацевтических предприятий на территории региона.

– Долгое время считалось, что власть не должна вмешиваться в работу промышленности, помогая ей. Каково сейчас участие региона в процессе ее развития?

– Огромную роль играет участие предприятий в государственных программах Российской Федерации. Это способствует решению острых проблем системного характера, основные из которых: моральный и физический износ оборудования и устаревшие технологии, дефицит денежных ресурсов для финан­сирования инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению имеющегося производства. Особенно это важно для предприятий оборонно-промышленного комплекса, который остается приоритетным для нашего региона.

Задача перевооружить армию и модернизировать оборонно-промышленный комплекс была поставлена Президентом Владимиром Путиным. Государственная программа, рассчитанная до 2020 года, предусматривает значительный, более 20 триллионов рублей, объем инвестиций в предприятия оборонной промышленности. Напомню, на первом своем этапе федеральная программа реформирования и развития ОПК была направлена на построение вертикально-интегрированных структур и ФПГ, позволяющих сконцентрировать ресурсы на решении определенных задач. Все ведущие предприятия рязанской «оборонки» вошли в эти структуры и группы. И в 2016 году в рамках реализации федеральных целевых программ по реконструкции и модернизации предприятий оборонно-промышленного комплекса и государственных программ в регион привлечены средства федерального бюджета в размере более 2,5 млрд. руб.

Кроме того, областное правительство активно взаимодействует с Минпромторгом РФ и Фондом развития промышленности по привлечению средств федерального бюджета в экономику региона для развития промышленного, научно-технического и инновационного потенциалов. В рамках заключенного соглашения о взаимодействии между правительством Рязанской области и Фондом развития промышленности подано более 20 заявок на получение 5-процентного льготного займа от ФРП и по заявкам АО «Русская кожа», ООО «Вакуумные технологии», ООО «Рязанский станкозавод» в 2016 году приняты положительные решения и заключены договора о софинансировании на сумму более 800 млн. рублей. Общая стоимость поддержанных инвестиционных проектов составит более 1 400 млн. рублей.

Применяются и другие формы и методы помощи предприятиям. В регионе действует Закон «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области». В его рамках, при поддержке регионального правительства, в 2016 году реализовались крупные инвестиционные проекты, направленные на создание новых и развитие действующих промышленных производств: ООО «Скопинский фармацевтический завод», ЗАО «Михайловцемент», корпорации «ТехноНиколь», общая сумма инвестиций по которым составила более 800 млн. руб.

Все это позволило предприятиям региона продолжить реализацию планов по развитию существующих и созданию новых производств по выпуску высокотехнологичной, импортозамещающей продукции. Среди инвестиционно активных предприятий стоит отметить АО «РНПК», АО «ГРПЗ», АО «Русская кожа», ОАО «САСТА», ООО «ФОРТ», Группу компаний «Точинвест», ООО «Бервел», Группу компаний «ТехноНиколь», ООО «Серебрянский цементный завод»; ЗАО «Михайловцемент», ООО «Рязанской трубный завод», ООО «Рязанский станкозавод», ООО «РАЗ «Тангстоун», ООО «Вакуумные технологии» и другие.

– А каковы инвестиционные перспективы у промышленности региона? Какие проекты планируется продолжить, какие – завершить в ближайшее время?

– В 2017 году планируется реализация порядка 35 инвестиционных проектов. Расскажу о самых интересных и важных.

ОАО «СТП-САСТА» совместно с ОАО «Станкопром» в рамках федеральной государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» реализует проект стоимостью 1,8 миллиарда рублей по строительству и техническому оснащению производства токарно-фрезерных прецизионных обрабатывающих центров с ЧПУ. Фактически создается самостоятельное станкостроительное предприятие, работающее на современном высокоточном оборудовании и выпускающее продукцию, востребованную предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Вывод предприятия на полную мощность планируется в 2017 году.

ООО «Рязанский станкозавод» реализует инвестиционный проект «Техническое перевооружение производства токарных станков и специальных станков с ЧПУ», объем финансирования которого составляет 770 миллионов рублей.

Нельзя обойти вниманием проект ООО «ФОРТ» – один из самых крупных в регионе. Создается фармацевтический производственный комплекс, соответствующий международному стандарту GMP, позволяющий выпускать на базе биотехнологий и нанотехнологий ряд жизненно важных, высококачественных лекарственных препаратов, необходимых для отечественного здравоохранения. Ориентировочный объем инвестиций по проекту составит 6,9 млрд. руб. ООО «ФОРТ» уже приступило к реализации 2-го этапа проекта.

АО «Русская кожа» – единственное предприятие в России, имеющее возможность производить широкий спектр натуральной кожи в объемах, необходимых потребителю. Внушительные объемы производимой продукции позволяют предприятию реализовывать такие успешные индустриальные проекты, как «Разработка и организация производства кожи для авиационной промышленности» и «Организация производства автомобильных кож».

Очень важен для Рязанщины и крупный инвестиционный проект ООО ЗВК «Бервел» по строительству завода по производству высокопрочного крепежа и калиброванного проката. О нем подробнее рассказывается в другом материале «Промышленного вестника».