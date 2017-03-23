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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Третья полоса
Промышленный вестник
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Выгодная модернизация

Рязанский радиозавод участвует в федеральных целевых программах
Выгодная модернизация

В АО «Рязанский Радиозавод» завершен очередной этап модернизации. В конце января большая часть работников производства по сборке и монтажу готовой продукции переехала в просторное, чистое и оборудованное по последнему слову техники помещение. Таким образом, завершился один из самых сложных и длительных процессов в рамках проекта по реконструкции данного производства.

Как отмечается на сайте предприятия, все детали перепланировки были тщательно продуманы при активном участии специалистов службы оптимизации бизнес-процессов с расчетом на то, чтобы сократить перемещение изделий между операциями и уменьшить временные потери. Положительно на эффективности работы сказалась установка нового оборудования: помимо замены кабин и рабочих мест монтажников, порядка 70% средств измерений были заменены на новые, отлично показала себя не так давно установленная автоматизированная система хранения. На отремонтированном участке сейчас выполняются все основные объемы работ: изготовление радиостанций и составных блоков к ним, другие операции.

А тем временем модернизацию намечено продолжить на других производственных участках. «Главгосэкспертиза России» выдала положительное заключение по вновь начинаемому на АО «Рязанский Радиозавод» проекту в рамках федеральной целевой программы, реализация которого продлится до 2023 года. В настоящее время ведутся работы по подбору узкоспециализированного оборудования для каждого подразделения.

Обновление производства положительно сказывается на экономических показателях. В 2016 году АО «Рязанский Радиозавод» снова подтвердило свою деловую репутацию, годовой объем производства продукции превысил 5 миллиардов рублей. Завод успешно завершил исполнение 13 госконтрактов. Продукция была произведена и поставлена для нужд ВВ МВД, МО и ФСО. Реализация ряда контрактов была завершена досрочно.

И производственные перспективы тоже радуют. Предприятие загружено работой на год вперед, в том числе запланирована серьезная работа по освоению и выпуску гражданской продукции.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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