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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Вторая полоса
Общество
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Задачи для власти

Глава рязанского региона Николай Любимов побывал с рабочей поездкой в Александро-Невском районе
Автор фото: Людмила Иванова. На фото: Глава региона Николай Любимов в Александро-Невской ЦРБ
Фото автора.
На снимке: Глава региона Николай Любимов в Александро-Невской ЦРБ

В районном центре Николай Любимов провел встречу с главой муниципалитета Владимиром Оводковым. Речь шла о текущем положении дел в районе, перспективах его развития. Глава района рассказал Николаю Любимову, что муниципалитет активно развивается. Возводятся социальные объекты, в их числе – несколько лет назад построенные детский сад и спорт­комплекс. Аграрии наращивают урожайность зерновых, работают мегафермы, цеха по переработке сельхозпродукции.

Врио губернатора принял участие в расширенном заседании Александро-Невской районной Думы, где с отчетом о работе за прошлый год выступил глава муниципального образования.

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В ходе поездки Николай Любимов побывал в одном из ведущих сельхозпредприятий области – СПК «Мир». Это многоотраслевое хозяйство. В нем занимаются мясным и молочным животноводством, выращивают зерновые, масличные культуры и сахарную свеклу.

По словам руководителя СПК «Мир» Николая Игнатова, хозяйство почти на 100 процентов готово к предстоящей посевной кампании. В этом году здесь приступают к выращиванию сои.

Николай Любимов побывал на ферме, а также на комплексе по производству молока.

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После знакомства с работой СПК «Мир» глава региона отправился в ЦРБ, где осмотрел детское отделение, кабинеты, где ведут прием узкие специалисты, а также терапевтическое и хирургическое отделения, пообщался с двумя молодыми хирургами, которые недавно работают в этой больнице.

Глава региона отметил хороший уровень оснащения ЦРБ лечебным и диагностическим оборудованием, благоустроенную территорию этого лечебного учреждения. По словам Николая Любимова, система здравоохранения в районе производит хорошее впечатление, «людям есть, где лечиться».

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Восстановить и обустроить музей-усадьбу генерала М.Д. Скобелева – одна из приоритетных задач в работе региональной власти. Это мнение глава региона Николай Любимов высказал, делясь с журналистами впечатлениями по итогам поездки в Александро-Невский район. Он пообещал содействие со стороны региональной власти в этой работе.

Глава региона побывал в селе Заборово, где расположен музей-усадьба генерала М.Д. Скобелева, ознакомился с музейной экспозицией. В настоящее время этот мемориальный комплекс – объект культурного наследия регионального значения, здесь требуется провести масштабные работы для его дальнейшего сохранения и развития. По мнению главы региона, музей-усадьба в Заборове делает район привлекательным для туристов.

Николай Любимов оставил запись в гостевой книге музея: «Великий полководец и патриот, любивший здешние места и упокоившийся здесь, заслуживает всенародного почитания. Замечательная земля! Желаю процветания музею и людям, которые хранят память о генерале Скобелеве».

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Привлекательным для потенциальных инвесторов считает Николай Любимов Александро-Невский район. Это мнение глава региона высказал в ходе беседы с журналистами по итогам поездки.

Здесь есть крепкие сельхозпредприятия, одно из которых – СПК «Мир». Развитие переработки сельхозпродукции, в первую очередь сахарной свеклы, должно стать одним из главных и перспективных направлений развития экономики района, убежден Николай Любимов. В числе других преимуществ района он назвал его выгодное географическое положение, развитую логистику.

«Здесь есть все для того, чтобы комфортно жить. Теперь нужно сделать так, чтобы стало больше мест, где можно работать», – подытожил глава региона Николай Любимов. Вместе с главой в поездке приняли участие председатель облдумы Аркадий Фомин, вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя регионального правительства Сергей Дудукин.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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