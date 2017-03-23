Подготовленные и востребованные

Такие специалисты должны выходить из стен ссузов

В Рязанском политехническом колледже состоялось заседание региональной комиссии по вопросам среднего профессионального образования, которое провела заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся подготовки в ссузах специалистов, востребованных на рынке труда, формировании перечня наиболее перспективных и востребованных профессий и специальностей «ТОП-РЕГИОН», организации работы по обеспечению занятости выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, речь шла о перспективах развития движения WorldSkills Russia в Рязанской области.

Елена Буняшина обозначила ряд задач, направленных на развитие среднего профессионального образования в регионе, повышение качества подготовки кадров и соответствия выпускаемых специалистов требованиям работодателей.