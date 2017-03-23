Большие планы рязанской молодежи

Победители Всероссийской «Студенческой весны» смогут выступить в Кремле

Состоялось заседание координационного совета по работе со студенческой молодежью Рязанской области.

В нем приняли участие представители всех вузов региона. Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Татьяна Пыжонкова акцентировала внимание на участии во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в октябре в Сочи. Участникам встречи напомнили, как нужно подавать заявки и как будет проходить отбор.

Обсудили и предстоящий творческий фестиваль «Студенческая весна-2017». Победители всероссийского этапа смогут выступить в Кремле. Исполнительный директор регионального этапа фестиваля Елена Ванюшкина рассказала о сроках и правилах проведения фестиваля. 25-я юбилейная Всероссийская «Студенческая весна» впервые будет проводиться в двух городах – в Туле и в Москве. Отборочные этапы в вузах и в муниципальных образованиях области уже начались. Их победители 12-13 апреля выступят на региональном фестивале в Рязани, а 14 апреля – в гала-концерте. Лучшие из лучших будут представлять наш регион на всероссийском уровне 15-19 мая. Победители финального этапа выступят со своими номерами на гала-концерте в Кремле. Предусмотрено определенное количество пригласительных билетов для групп поддержки участников.

На заседании обсудили и проведение Первого регионального форума добровольцев, который пройдет в Рязани в апреле. Он будет длиться два дня (6 и 7 апреля) и включит в себя дискуссионные и обучающие площадки. В нем примут участие волонтеры Рязанской области, региональные и федеральные эксперты.

Кроме того, разговор зашел и о дальнейшем развитии в нашем регионе разных направлений студенческих отрядов. Как отметил заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков, студотряды – это возможность заработка для молодежи в летнее время и получение практики по выбранной специальности.