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Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Вторая полоса
Общество
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Как победить палочку Коха?

Рязанские фтизиатры накануне Всемирного дня борьбы с туберкулезом рассказали о ее результатах

Всемирная организация здравоохранения планирует резко снизить заболеваемость туберкулезом к 2030 году и победить палочку Коха к 2050-му.

А пока каждый день в мире от этого заболевания умирают 4000 человек. Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. В его преддверии в Рязанском управлении Рос­потребнадзора прошла пресс-конференция, в которой принял участие министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий. За последние 4 года уровень заболеваемости туберкулезом на Рязанщине снизился почти на сорок процентов. В прошедшем году в области впервые за тридцать лет зафиксированы самые низкие эпидемиологические показатели по туберкулезу. Этому способствовал широкий охват населения флюорографией и тесты на туберкулез у детей.

Случаи заражения опасной болезнью периодически выявляются у трудовых мигрантов, прибывающих в регион. И, как показывает практика, только меньшая часть из них готова лечиться, но «отказников» немедленно отправляют на родину. Андрей Прилуцкий отметил, что борьба с туберкулезом невозможна без плотного межведомственного взаимодействия. Опасность туберкулеза состоит в том, что его скрытая форма может продолжаться очень долго. За это время больной может заразить большое количество людей. И потому так важно проходить флюорографию, а также прививать от заболевания детей. Основной признак заболевания – температура около 37,2 градуса и легкое, но постоянное покашливание. С такими симптомами следует обратиться к врачу – на ранних стадиях туберкулез излечим полностью и без последствий.

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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