Друзья воды и леса

Победители областных конкурсов отправят свои работы в Москву

Рязанский областной детский эколого-биологический центр приурочил к 22 марта – Всемирному дню воды награждение победителей областного тура юниорского конкурса «Подрост» и конкурса работ старшеклассников по теме охраны и восстановлению водных ресурсов.

Юные участники соревновались не только в теоретических знаниях, но и представляли свое видение практики природоохранной деятельности. Региональный этап Российского национального юниорского конкурса был направлен на развитие у детей интереса к исследованию таких проблем как сохранение водных объектов, очистка загрязненных стоков, исследование влияющих на водный бассейн социальных, климатических и других факторов. По мнению членов жюри, многие участники конкурсов показали глубину поиска, что, возможно, в дальнейшем поможет им определиться с выбором жизненного пути. Лучшие работы отправятся в Москву, на всероссийские конкурсы.

В заключение состоялось развлекательно-познавательное шоу «Метаморфозы воды».