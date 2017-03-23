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23 марта 2017 года
Выпуск № 51 (5338)
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23.03.2017
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Выпуск № 51 (5338) |
Вторая полоса
Общество
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Друзья воды и леса

Победители областных конкурсов отправят свои работы в Москву
Автор фото: Дмитрий Осинин. На фото: Участники конкурса Ирина Савина, Роман Путилин, Илья Павлов
Фото: Дмитрий Осинин.
На снимке: Участники конкурса Ирина Савина, Роман Путилин, Илья Павлов

Рязанский областной детский эколого-биологический центр приурочил к 22 марта – Всемирному дню воды награждение победителей областного тура юниорского конкурса «Подрост» и конкурса работ старшеклассников по теме охраны и восстановлению водных ресурсов.

Юные участники соревновались не только в теоретических знаниях, но и представляли свое видение практики природоохранной деятельности. Региональный этап Российского национального юниорского конкурса был направлен на развитие у детей интереса к исследованию таких проблем как сохранение водных объектов, очистка загрязненных стоков, исследование влияющих на водный бассейн социальных, климатических и других факторов. По мнению членов жюри, многие участники конкурсов показали глубину поиска, что, возможно, в дальнейшем поможет им определиться с выбором жизненного пути. Лучшие работы отправятся в Москву, на всероссийские конкурсы.

В заключение состоялось развлекательно-познавательное шоу «Метаморфозы воды».

Статья опубликована в номере 51 (5338) от 23 марта 2017 года
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